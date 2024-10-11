Телеведущая Татьяна Лазарева объявлена в международный розыск за оправдание терроризма

Российскую телеведущую Татьяну Лазареву* объявили в международный розыск. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщил ТАСС.

Телеведущую хотят привлечь к уголовной ответственности за оправдание терроризма.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали результаты дополнительного лингвистического исследования ее высказываний об ударах украинских беспилотников по расположенным в России объектам.

Эксперты пришли к выводу, что в них «содержатся сведения, направленные на оправдание террористической деятельности».

Напомним, Лазарева покинула Россию в марте 2022 года. В июле 2022 года Минюст внес ее в список иноагентов. Сейчас телеведущая живет в Испании.

Ранее сообщалось о том, что Галкин** запретил россиянам снимать и записывать на диктофон его концерты в США.

*признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

**признан иноагентом в России.