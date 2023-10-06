Тележурналисты подмосковного Клина стали призерами международного фестиваля

Конкурсные работы представили 40 творческих объединений, из которых 15 детских. Клинчане отличились в номинации «Репортаж с колес». Дуэт в составе Данилы Кирьянова и Алины Шаговой подготовили сюжет «Музыка всегда идет от сердца педагога». Жюри и зрители по достоинству оценили интересную работу, поставив «Поиск» на третье призовое место. Отметим, что клинская редакция участвует в «Братине» уже 25 лет.