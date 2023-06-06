«Тело – это храм»: священник рассказал, можно ли заменить нательный православный крестик татуировкой

Священнослужитель Русской Православной Церкви иерей Константин Мальцев объяснил, может ли православный человек сделать татуировку с изображением креста вместо ношения нательного.

Иерей отметил, что в священном писании, в книге Левит сказано, что никаких изображений и надписей на теле быть не должно. Даже ради близких.

«Татуировки мы не делаем никакие, но, если говорить о маленьких крестиках, можно вспомнить Коптскую церковь в Египте. Там происходят гонения на христиан, их убивают», – пояснил иерей Константин в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам служителя церкви, именно по этой причине многие представители христианства в Египте набивают себе татуировки в виде маленького православного креста.

«Это символ христианства, который с них не могут сорвать. Более, в принципе, и не нужно, потому что Христос говорил, что тело – это храм Духа Святого. Мы его никакими крестиками не должны обозначать. У нас есть крестик на теле. Главное, чтобы внутри нолика не было», – добавил священнослужитель.

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