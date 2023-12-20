Тело исполнительного директора IT-подразделения «Россельхозбанка» обнаружили в Мытищах

В подмосковных Мытищах под окнами одного из домов нашли тело исполнительного директора компании-разработчика банковских продуктов для «Россельхозбанка» — 51-летнего Леонида Стишковского, сообщает Baza.

В издании уточнили, что перед смертью он кричал, что он — Бог. По словам его жены, накануне у Стишковского случился психоз, во время которого он кричал, бегал, бил женщину. После этого она вызвала скорую помощью.

«Вместе с медиками приехал и сотрудник полиции. Врачи и полицейский пытались успокоить Леонида — он то действительно становился адекватным, то снова впадал в психоз. В какой-то момент Леонид вырвался из рук медиков и побежал на балкон», — говорится в сообщении.

Жена отметила, что подобного поведения за Стишковским до этого она не замечала. Однако, по ее словам, он был в депрессии из-за болезни сына. Женщина при этом винит в смерти мужа медиков, которые не сделали ему укол успокоительного.