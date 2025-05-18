Тело лидера ХАМАС Мухаммада Синвара найдено в туннеле Газы
Лидер ХАМАС Мухаммад Синвар погиб в Газе после авиаудара Израиля
Фото: [Al-Arabiya]
В туннеле в Хан-Юнисе, который был атакован армией обороны Израиля, обнаружено тело Мухаммада Синвара, нового лидера ХАМАСа в секторе Газа. Об этом стало известно из сообщения арабского телеканала Al-Arabiya.
В результате атаки также были убиты командир бригады Рафах Мохаммед Шабан и несколько его подчиненных.
После гибели своего брата Яхъи Синвара Мухаммед Синвар занял пост главы ХАМАС в секторе Газа. Это произошло 17 октября, когда Синвара случайно убили в результате столкновения с израильскими войсками в Рафахе на юге Газы.
Дом, где находился Синвар, был обстрелян из танка. Последние минуты жизни лидера ХАМАС были запечатлены на видео с помощью дрона.
По информации израильских СМИ, Синвара застрелил снайпер.