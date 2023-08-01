Тело мужчины без головы найдено под мостом в Хабаровске

Страшную находку обнаружили в Индустриальном районе Хабаровска на Нагорной улице. Полиция подозревает в жестоком убийстве двух мужчин, они задержаны.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах, в настоящее время устанавливается личность погибшего мужчины. Ведутся поиски головы убитого.

«Накануне в Хабаровске, в районе улицы Нагорной, под мостом через ручей, было обнаружено тело мужчины без головы. Личность его устанавливается. Задержаны двое мужчин. Их обвиняют в убийстве. Сегодня их арестуют», - рассказал собеседник агентства.

В краевом следственном управлении СУ СК подтвердили произошедшее. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщили в ведомстве. В совершении убийства подозреваются два жителя Хабаровска.