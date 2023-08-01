Тело мужчины без головы найдено под мостом в Хабаровске
Фото: [пресс-служба СК России]
Страшную находку обнаружили в Индустриальном районе Хабаровска на Нагорной улице. Полиция подозревает в жестоком убийстве двух мужчин, они задержаны.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах, в настоящее время устанавливается личность погибшего мужчины. Ведутся поиски головы убитого.
«Накануне в Хабаровске, в районе улицы Нагорной, под мостом через ручей, было обнаружено тело мужчины без головы. Личность его устанавливается. Задержаны двое мужчин. Их обвиняют в убийстве. Сегодня их арестуют», - рассказал собеседник агентства.
В краевом следственном управлении СУ СК подтвердили произошедшее. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщили в ведомстве. В совершении убийства подозреваются два жителя Хабаровска.
«30 июля неподалеку от домов по улице Нагорной обнаружено тело мужчины "со следами насильственной смерти. Следственным отделом по Индустриальному району Хабаровска возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство)», - уточнили в СК.