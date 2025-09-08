Тело женщины достали со дна озера после утренней пробежки

В британском графстве Чешир расследуют загадочную смерть женщины, которая вышла на утреннюю пробежку и была найдена мертвой в озере. Об этом сообщает Daily Star.

В графстве Чешир (Великобритания) полиция выясняет обстоятельства гибели 38-летней Рэйчел Бут, тело которой было найдено в озере Делэмир-Лейк. Женщина вышла из дома в Нортвиче утром 19 июля, чтобы совершить пробежку. Установлено, что по пути она зашла в магазин на автозаправке, где приобрела вино и молоко.

После этого Рэйчел домой не вернулась, и обеспокоенные родственники заявили о ее пропаже. Поисковая группа обнаружила тело Рэйчел в озере спустя два дня. Озеро находится в 12 километрах от ее дома и в 4 километрах от магазина, где ее видели в последний раз. Первоначальная версия о несчастном случае была опровергнута результатами вскрытия.

На теле погибшей обнаружены признаки насильственной смерти. В связи с этим полиция начала расследование убийства и ведет поиск возможных подозреваемых. Рассмотрение дела в суде перенесено на конец января, когда будет представлен окончательный отчет о расследовании.

