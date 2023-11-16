Телохранитель Эрдогана спас президента Турции от осы

Оса село на плечо турецкого лидера во время его выступления в парламенте. Бодигард резким движением смахнул насекомое и раздавил его ногой. Эпизод попал на видео.

Эрдоган при этом даже не шелохнулся и, кажется, не заметил произошедшего. Президент Турции продолжил свое выступление, в котором в очередной раз критиковал Израиль за его действия в секторе Газа.