Тематическая выездная администрация по вопросам здравоохранения прошла в Рошале

Такие встречи в формате открытого диалога планируют проводить как можно чаще. В следующий раз на одну из них пригласят представителей областного Минздрава.

В Рошале состоялась тематическая выездная администрация. Местным жителям рассказали обо всем, что связано с вопросами здравоохранения в округе: от маршрутизации пациентов в специализированные медицинские центры до записи на прием к узким специалистам.

Также для присутствующих озвучили подробный алгоритм действий в случае, если не получается быстро попасть на какое-либо исследование.

Ряд озвученных вопросов был вызван слухами, которые не имеют ничего общего с действительностью. Так, к примеру, часть жителей твердо уверена в том, что в Шатуре массово сокращают врачей.

Оказалось, что ситуация складывается совершенно по-другому, о чем рассказала заместитель главврача Шатурской больницы Светлана Мастерова. По ее словам, наше здравоохранение остро нуждается в новых специалистах.

Многие индивидуальные вопросы удалось решить на месте, остальные взяло в работу руководство Шатурской больницы. Другие общие и личные обращения необходимо адресовать областному минздраву.