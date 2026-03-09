Темнота накрыла Курскую область после удара ВСУ: что происходит в области в марте

Губернатор Александр Хинштейн сообщил о нарушении электроснабжения в приграничье. В результате удара со стороны ВСУ обесточены восемь населенных пунктов, где проживают около 5 тысяч человек, пишет RT.

По предварительным данным, без света остались примерно 5 тысяч жителей. Информация о последствиях атаки и сроках восстановления подачи электроэнергии пока уточняется. Специалисты приступили к оценке ущерба и ремонтным работам после согласования с профильными ведомствами.