Темп работ отличный: в Туровской школе в местечке Данки завершены демонтажные работы

Объект был включен в перечень объектов капитального ремонта по президентской программе в 2024 году. На строительной площадке активно ведутся работы. К чистовой отделке уже полностью готов второй этаж. Рабочие укрепляют фасад спортивного зала и устанавливают сваи для последующей заливки пола. Согласно запланированному графику работ, следующим этапом станет замена инженерных коммуникаций и монтаж окон.

К отделочным работам подрядчик приступит летом. О том, что было дел много, ясно было заранее. Здание построили еще в 1960 году. С тех пор капитальный ремонт не проводили ни разу. Спортзал и учебные кабинеты нуждались в обновлении. После завершения ремонта учащиеся 5-11 классов вернуться в школу, где изменится все, начиная от планировки, заканчивая внутренней отделкой каждого кабинета.

Так, в школе спортзал выполнял несколько опций: в будние дни дети занимались физической культурой, а в праздничные — организовывали торжественные мероприятия. Теперь в здании будет отдельное помещение для спортивных занятий с раздевалкой и современный актовый зал.

Во время реконструкции школы 300 учащихся занимаются в корпусе начальных классов. Для них созданы комфортные условия: две смены обучения, доставка до школы. Однако родители, педагоги и ученики с нетерпением ждут возвращения в родные стены. На данный момент темп работ отличный, так что изменений в сдвигах графика не ожидается.