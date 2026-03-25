Температура 40, озноб и смерть: чем грозит весенняя прогулка в марте

Весенний сезон традиционно становится периодом повышенной активности мелких млекопитающих, что существенно увеличивает риск заражения людей геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). Об этом предупредили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

Чаще всего заражение происходит при вдыхании пыли, содержащей вирус. В группе риска находятся те, кто собирает ягоды и грибы в лесу, отдыхает на природе, занимается сельскохозяйственными работами или трудится на лесоразработках.

Заболевание начинается остро: температура тела резко поднимается до 38–40 градусов, появляются озноб, сильные головные боли и боли в мышцах. Наблюдается покраснение лица, шеи и верхней половины туловища. В начальной стадии ГЛПС нередко путают с гриппом, что опасно промедлением. При этом сами больные не заразны для окружающих. При первых признаках недомогания необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Для снижения риска заболевания специалисты рекомендуют благоустраивать дачные участки и вести борьбу с грызунами. Важно соблюдать технологию приготовления салатов из сырых овощей, не пить воду из неизвестных источников. Во время прогулок в лесу следует выбирать светлые поляны и не располагаться в стогах сена или соломы. Продукты и воду лучше хранить в закрытой таре.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом — острое вирусное природно-очаговое заболевание, для которого характерны циклические подъемы заболеваемости каждые два-четыре года, а также сезонные всплески в летне-осенний период.