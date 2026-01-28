Температура ниже 18 градусов? У вас есть право вернуть деньги за отопление

Если температура в квартире зимой не поднимается до установленных норм, вы имеете полное право на перерасчет коммунальных платежей за отопление, рассказала РИА Новости эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

Согласно действующим правилам, основанием для этого является постоянная температура в жилом помещении ниже 18 градусов. Также перерасчет полагается при перебоях в подаче тепла, если их общая продолжительность превышает 24 часа в месяц, а единовременное отключение длится более 16 часов подряд.

Для получения перерасчета необходимо обратиться с официальной жалобой в управляющую организацию, ТСЖ или напрямую к поставщику тепловой энергии. При телефонном обращении обязательно нужно записать номер заявки, время звонка и фамилию принявшего вызов диспетчера.

На основании заявки представитель обслуживающей компании должен прийти, чтобы зафиксировать температуру специальным прибором и составить соответствующий акт. Этот документ является ключевым доказательством для проведения перерасчета.

Хотя по закону перерасчет должен производиться автоматически на основании составленных актов, юристы рекомендуют подать в управляющую компанию и отдельное письменное заявление, чтобы подстраховаться.

В случае если законные требования игнорируются, следующей инстанцией для жалобы станет государственная жилищная инспекция региона. Также можно обратиться с заявлением в прокуратуру и Роспотребнадзор для проведения проверки.

Крайней, но эффективной мерой является обращение в суд с иском об устранении нарушений ваших прав как потребителя коммунальных услуг и взыскании необоснованно уплаченных средств.

