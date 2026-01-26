Деньги уплыли, товар не приплыл: в России назревает новая волна жалоб

Финансовые аналитики рисуют тревожную картину наступающего года, прогнозируя значительный рост количества претензий от граждан к банковским учреждениям. Такой прогноз дали опрошенные РИА «Новости» экономисты.

Поводом для обращений станет процедура чарджбэк — принудительный возврат средств за неоказанные услуги или непоставленные товары. Специалисты связывают эту тенденцию с двумя ключевыми факторами: неуклонным ростом доли безналичных расчетов в повседневной жизни и параллельной активностью кибермошенников, адаптирующих свои схемы под новые реалии.

Эксперт в области финансовой безопасности Алексей Войлуков поясняет, что механизм chargeback становится последней надеждой для покупателя, когда продавец, часто действующий анонимно из другого региона или страны, игнорирует законные требования. Ситуация усугубляется тем, что многие россияне, активно освоившие онлайн-шопинг, все еще недостаточно осведомлены о рисках и своих правах при дистанционных сделках.

В свете ожидаемого всплеска недовольства, глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов дал ряд практических советов потребителям. Наиболее важные из них — максимально избегать прямых переводов денег на карты частных лиц при покупках и всегда фиксировать факт оплаты, сохраняя чеки и квитанции. Эти, казалось бы, простые действия могут стать решающими доказательствами в споре с недобросовестным продавцом или платежной системой. Эксперты сходятся во мнении, что в условиях цифровой экономики финансовая грамотность и осторожность перестают быть просто рекомендацией, а становятся необходимостью для защиты личного бюджета.

