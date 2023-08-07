Температура воздуха в Москве и Подмосковье к концу недели упадет сразу на 17 градусов

Жителям столичного региона предстоит потерпеть установившуюся в Москве и Московской области аномальную 30-градусную жару еще несколько дней, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По прогнозу специалиста, уже к концу недели в Москве заметно похолодает. Причем, показатели термометром опустятся до 17 градусов тепла. Уже к середине недели в столице и по области вновь зарядят дожди.

«Заметное понижение температуры ожидается в четверг – будет около +25°C. Погода станет дождливее, облачнее. В последующие дни дождь будет уже сильным, а температура понизится до +19-24°C в пятницу, а в субботу – до +17°C», – цитирует Вильфанда ТАСС.

А пока же, как добавил метеоролог, начало недели ознаменуется продолжением аномально высоких температурных показателей. Так, в понедельник в Москве и Подмосковье температура днем составит около 34 градуса со знаком плюс.

Таким образом, можно смело констатировать, что воздух к концу недели в Москве остынет сразу примерно на 17 градусов.