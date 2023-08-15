Температура воздуха в Турции впервые в истории поднялась до 50 градусов
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Турецкие власти и местные метеорологи всерьез озабочены происходящим на улицах страны. Показывавшая серьезный подъем в последние дни температура воздуха в Турции сегодня установила исторический рекорд.
Как сообщил в соцсети X глава министерства экологии Турции Мехмет Озхасеки,15 августа западнее Анкары в провинции Эскишехир столбики термометров показали 49,5 градусов по Цельсию.
«Согласно данным министерства окружающей среды, градостроительства и климатических изменений, 15 августа зафиксирован новый температурный рекорд в истории Турции: 49,5 градусов в деревне Сарыджакая провинции Эскишехир», - написал Мехмет Озхасеки.
К слову, предыдущий температурный рекорд был установлен в Турции в июле 2021 года. Тогда термометры в провинции Шырнак на юго-востоке страны показали 49,1 градуса.