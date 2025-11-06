«Тень над гостеприимством». Нападения на украинцев в Польше стремительно растут: чем обернется эта тревожная статистика?

Согласно статистике, приведенной изданием Gazeta Wyborcza, если в 2022 и 2023 годах было зарегистрировано около 100-113 инцидентов ежегодно, то по итогам 2024 года этот показатель резко подскочил до 188 преступлений. Таким образом, за двухлетний период произошел скачок числа нападений более чем на две трети.

При этом текущий, 2025 год, демонстрирует еще более обескураживающую тенденцию: всего за восемь месяцев количество зафиксированных насильственных актов достигло 112, что практически сравнимо с годовыми показателями прошлых лет. Отдельного внимания заслуживает рост числа пострадавших: в 2023 году жертвами избиений стали 151 человек, что превышает цифры как предыдущего, так и последующего периода.

