Теневая армия: стало известно, за что в Турции массово арестовали военных

Турецкие власти объявили о задержании 158 военных, подозреваемых в связях с организацией Фетхуллаха Гюлена (FETÖ). Как пишет KP.RU со ссылкой на иностранные источники, все задержанные попались на использовании тайных мессенджеров.

Операция прошла в 41 провинции Турции, включая Стамбул и Измир. Среди арестованных — 11 полковников и 47 майоров.

Расследование показало: заговорщики использовали зашифрованные мессенджеры и кодовые слова для координации. Этот метод стал визитной карточкой FETÖ после провала переворота 2016 года, когда сторонники Гюлена пытались свергнуть президента Эрдогана. Тогда мятежники бомбили парламент и президентский дворец, но были остановлены массовыми протестами граждан.

Хотя сам Гюлен умер в 2023 году, турецкие власти продолжают охоту на его последователей. За восемь лет под репрессии попали 80 тысяч человек, еще 150 тысяч лишились работы.

В структурах пояснили, что организация, к которой могут иметь отношение 158 военных, угрожает конституционному порядку в Турции.

Ранее сообщалось, что вице-губернатора Белгородской области Зайнуллина отправили в СИЗО.