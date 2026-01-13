«Теневая эпидемия». Рекордная смертность в Тоскане: какие тайны скрывают 14 смертей за полторы недели?

Маленький тосканский город Кастильон-Фьорентино (провинция Ареццо) столкнулся с тревожной и необъяснимой аномалией: за первые десять дней января 2026 года здесь скончались 14 человек. Как сообщило 11 января издание Corriere Fiorentino, этот печальный показатель стал абсолютным антирекордом за всю историю коммуны.