«Теневая эпидемия». Рекордная смертность в Тоскане: какие тайны скрывают 14 смертей за полторы недели?
Неизвестная эпидемия унесла жизни 14 итальянцев всего за 10 дней
Маленький тосканский город Кастильон-Фьорентино (провинция Ареццо) столкнулся с тревожной и необъяснимой аномалией: за первые десять дней января 2026 года здесь скончались 14 человек. Как сообщило 11 января издание Corriere Fiorentino, этот печальный показатель стал абсолютным антирекордом за всю историю коммуны.
Мэр города Лучано Мартини открыто выразил свою озабоченность.
«Это ненормально. Никогда такого не было, даже в самые тяжелые месяцы пандемии COVID-19», – сказал мэр города Лучано Мартини.
Обычный еженедельный уровень смертности в муниципалитете, по словам мэра, составляет 2-3 случая. Текущие цифры означают многократное превышение стандартных значений. Хотя большинство умерших — люди преклонного возраста, точные причины столь внезапного всплеска остаются неясными и устанавливаются.
В связи с чрезвычайной ситуацией местные власти инициировали официальное обращение в региональный департамент здравоохранения Тосканы. Основная цель — проведение детального эпидемиологического расследования для выявления факторов, приведших к этой гуманитарной и статистической аномалии.
