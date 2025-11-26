«Тени материнства». Многодетные матери в суде признали незаконное усыновление 15 детей

В Москве продолжается резонансный судебный процесс по делу о торговле несовершеннолетними, ключевыми фигурантками которого являются многодетные матери Юлия Логинова и Наталья Патока.

На заседании в Перовском суде обе женщины частично признали вину, согласившись с фактом нарушения установленного порядка усыновления, сообщает РИА Новости. При этом они категорически отвергли обвинения в участии в других сделках, связанных с детьми, как сообщил адвокат Патоки Станислав Кулов.

По словам защитника, следствие не обнаружило доказательств непосредственной купли-продажи детей, что ставит под сомнение часть предъявленных обвинений. Тем не менее, масштабы дела подчеркиваются количеством его участников — более 20 человек, 15 из которых признаны потерпевшими несовершеннолетними.

Расследование приобрело особую остроту после случая в 2015 году, когда у одного из усыновленных мальчиков в крови обнаружили запрещенный при его диагнозе препарат, что привело к возбуждению дела о причинении вреда здоровью. Последующая проверка выявила, что Логинова, несмотря на перенесенную в 2010 году операцию, исключавшую дальнейшие беременности, заявляла о рождении после этого своих биологических детей. Прокуратура установила, что в органы ЗАГС были представлены подложные документы, скрывавшие истинное происхождение детей.

Напомни, Логинова и Патока были арестованы в октябре 2023 года, однако позднее суд изменил им меру пресечения. Данный процесс привлек широкое внимание к вопросам контроля над усыновлением и защиты прав детей в России, а его итог может оказать серьезное влияние на дальнейшую правоприменительную практику.

