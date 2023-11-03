Теннисист из Подольска победил экс-первую ракетку мира

Так, Роман Сафиуллин из Подольска обыграл бывшую первую ракетку мира Карлоса Алькатраса из Испании. Матч между россиянином и испанцем длился больше полутора часов и завершился с победой подольчанина в двух сетах со счетом 6:3 и 6:4.Сафиуллин выиграл спортсмена, который входил в строчку лидеров Ассоциации профессиональных теннисистов. Теперь подольчанин вышел в основную сетку международного турнира и в следующем раунде сразится с соотечественником Кареном Хачановым.

Напоминаем, что 4-го ноября в подмосковном городском округе Подольск пройдут выставки и экскурсии в рамках акции «Ночь искусств», приуроченная ко Дню народного единства. Сотрудники «Подольского краеведческого музея готовятся» уже подготовили ряд программ.