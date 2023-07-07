Теннисистка из Украины благодарна журналистам за отсутствие вопросов о российских игроках

Как сообщает «Газета.ру» , во время пресс-конференции после матча Марта Костюк не получила ни одного вопроса касательно россиян.

По словам украинской теннисистки, она впервые за довольно продолжительное время побывала на пресс-конференции, в ходе которой ни один журналист не спросил ее о российских игроках. Вместо них Костюк больше спрашивали о том, что происходит в Украине. Спортсменка выразила благодарность за то, что ей не пришлось отвечать на вопросы о россиянах во время послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что Марта Костюк 7 июля сыграет с испанкой по имени Паула Бадоса. Сам Уимблдонский турнир начался 3 июля и закончится 16-го. Его призовой фонд насчитывает £44 700 000. В прошлом году победили Новак Джокович из Сербии и Елена Рыбакина из Казахстана.