Теннисистка Петрова похвалила Сафиуллина после вылета с Australian Open

Голландец Таллон Грикспор поборол россиянина Романа Сафиуллина на первом круге Australian Open. По словам Надежды Петровой, проигрыш не стал неожиданностью, однако спортсмен держался уверенно. Бронзовый призер Олимпиады — 2012 считает, что голландец был опытнее россиянина. Она также напомнила, что Грикспор выше в рейтинге, чем Сафиуллин.

«Роман диктовал игру: он и атаковал, и шел вперед, и играл близко к задней линии, и играл глубоко, а голландец только отбивался», — отметила спортсменка.

Кроме того, Роман проиграл в свою подачу, что также можно оценить как положительный момент игры. По словам Петровой, впереди у спортсмена еще множество турниров, которые наверняка пройдут более успешно.

Напомним, что Сафиуллин уверенно вел в матче после первых двух партий, но под конец уступил в пяти сетах.

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