Теннисистка Петрова похвалила Сафиуллина после вылета с Australian Open
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Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова оценила выступление Романа Сафиуллина, который потерпел провал на первом круге Открытого чемпионата Австралии, пишет «Газета.ру».
Голландец Таллон Грикспор поборол россиянина Романа Сафиуллина на первом круге Australian Open. По словам Надежды Петровой, проигрыш не стал неожиданностью, однако спортсмен держался уверенно. Бронзовый призер Олимпиады — 2012 считает, что голландец был опытнее россиянина. Она также напомнила, что Грикспор выше в рейтинге, чем Сафиуллин.
«Роман диктовал игру: он и атаковал, и шел вперед, и играл близко к задней линии, и играл глубоко, а голландец только отбивался», — отметила спортсменка.
Кроме того, Роман проиграл в свою подачу, что также можно оценить как положительный момент игры. По словам Петровой, впереди у спортсмена еще множество турниров, которые наверняка пройдут более успешно.
Напомним, что Сафиуллин уверенно вел в матче после первых двух партий, но под конец уступил в пяти сетах.
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