Теннисистка Соболенко выразила несогласие с Лукашенко после чемпионата Франции

После проведения четвертьфинала Открытого чемпионата Франции теннисистка из Беларуси решила высказать все, что думает о президенте своей страны. Девушка победила украинку Элину Свитолину и поделилась мнением об Александре Лукашенко, о чем сообщает «Газета.ру»

Как считает Арина Соболенко, темы политики и спорта несовместимы друг с другом. Они априори находятся на разных плоскостях. Теннисистка не один раз говорила, что не поддерживает участие своей страны в конфликтах, связанных с СВО.

Девушка называет себя обычной 25-летней теннисисткой, которой просто хочется заниматься спортом. И не находилась бы на послематчевой пресс-конференции, если бы захотела связать жизнь с политикой. И, поскольку Соболенко не поддерживает действия в ходе специальной военной операции, она пришла к выводу, что не поддерживает Лукашенко.