Теннисисты из округа Пушкинский заняли призовые места на областном Чемпионате
Фото: [Отдел адаптивной физической культуры «Старт» ДС «Пушкино»]
Спортсмены отдела адаптивной физической культуры «Старт» Дворца спорта «Пушкино» приняли участие в Чемпионате Московской области по настольному теннису, который проходил 12 марта в Щелково.
Соревнования провели среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В чемпионате приняло участие около 60 спортсменов, которые прибыли из 13 муниципальных образований Подмосковья. Городской округ Пушкинский достойно представили пять спортсменов.
Спортсмены «Старта» не только продемонстрировали высокий уровень подготовки, но и решимость к победе. Ребята получили много положительных эмоций.
В завершении турнира подвели итоги конкурса. Александр Селиванчик занял первое место в категории одиночного разряда (мужчины 6 класс), Юрий Леонов был удостоен второго места в категории одиночного разряда (мужчины 7 класс), Наталья Козлова стала бронзовой чемпионкой турнира в одиночном разряде (женщины 9-10 класс).
Участники турнира поблагодарили его организаторов за возможность показывать свои навыки и развивать соревновательный дух.
«Благодарим Отдел физической культуры и спорта Администрации Городского округа Пушкинский Московской области за помощь в организации поездки на соревнование», — отметили участники турнира.