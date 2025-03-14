Теннисисты из округа Пушкинский заняли призовые места на областном Чемпионате

Спортсмены отдела адаптивной физической культуры «Старт» Дворца спорта «Пушкино» приняли участие в Чемпионате Московской области по настольному теннису, который проходил 12 марта в Щелково.

Соревнования провели среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В чемпионате приняло участие около 60 спортсменов, которые прибыли из 13 муниципальных образований Подмосковья. Городской округ Пушкинский достойно представили пять спортсменов.

Спортсмены «Старта» не только продемонстрировали высокий уровень подготовки, но и решимость к победе. Ребята получили много положительных эмоций.

В завершении турнира подвели итоги конкурса. Александр Селиванчик занял первое место в категории одиночного разряда (мужчины 6 класс), Юрий Леонов был удостоен второго места в категории одиночного разряда (мужчины 7 класс), Наталья Козлова стала бронзовой чемпионкой турнира в одиночном разряде (женщины 9-10 класс).

Участники турнира поблагодарили его организаторов за возможность показывать свои навыки и развивать соревновательный дух.