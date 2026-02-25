Теория эволюции трещит по швам: ученые нашли объект который невозможно объяснить

Международная группа астрономов обнаружила объект, чье агрессивное поведение в ранней Вселенной не вписывается в существующие физические модели и заставляет пересмотреть законы формирования галактик. Об этом пишет Planet Today .

Астрофизики изучили уникальный квазар, существовавший примерно 12 миллиардов лет назад. Объект, получивший обозначение ID830, представляет собой сверхмассивную черную дыру, чьи характеристики противоречат устоявшимся научным представлениям.

Специалистов поразило сразу несколько аномалий. При массе, эквивалентной 440 миллионам масс Солнца, этот квазар поглощает окружающее вещество со скоростью, в 13 раз превышающей так называемый предел Эддингтона. Одновременно с этим объект генерирует мощнейшее рентгеновское и радиоизлучение. Подобное сочетание факторов не предусмотрено ни одной из актуальных космологических моделей.

Исследователи полагают, что обнаруженный феномен способен изменить взгляд на ранние этапы жизни Вселенной. Такие активные квазары могли играть ключевую роль, нагревая межзвездный газ и тем самым тормозя процесс образования новых звезд в галактиках. Это открытие ставит под сомнение текущие теории структурообразования и требует их серьезной доработки.