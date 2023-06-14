«Теперь можно пить только домашний»: россияне перестали доверять магазинному квасу

Диетолог Плотникова заявила, что квас улучшает работу нервной и иммунной систем, препятствует чрезмерному возбуждению и ускоряет работу мозга. Эти факты о напитке эксперт рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Однако россияне уверены, что «волшебными» свойствами обладает только домашний квас. Магазинной продукции граждане не доверяют.

«Это относится к нормальному квасу, а не к бутилированному в магазинах»; «Все это правда, если речь идет о нормальном квасе, приготовленном с соблюдением технологий»; «Такой квас в магазинах остался в прошлом. Теперь можно пить только свой домашний», — высказались пользователи социальных сетей.

Также юзеры отмечают, что хотели бы снова увидеть на улицах городов канистры с квасом на колесах.

«Хотелось бы снова пить тот квас из желтых канистр»; «Бочка с квасом летом на улице — символ моего детства. Самый вкусный квас», — делятся воспоминаниями россияне.

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