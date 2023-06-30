«Теперь ношу с собой шокер»: карантин из-за вспышки бешенства объявили в Смоленщине

Пять деревень в этой местности уже попали под ограничения, в их числе оказались Тирю, Нетризово, Кончино, Королево и Наричино.

Власти объявили о новых правилах для жителей. Теперь все мероприятия, связанные с перемещением животных под запретом, а вывоз не вакцинированных животных практически полностью запрещен.

«Как теперь выпускать детей на улицу, когда эта зараза скоро может и до нас дойти?»; «Вот из-за таких эпизодов уже 10 лет подряд ношу с собой шокер. Очень помогает, даже от бешенных.»; «Я не знаю, как это передается между животными, но теперь как-то даже страшно с собакой гулять. Думала, мы подобные вспышки уже давно научились предотвращать», — высказались взволнованные россияне.

Ранее сообщалось, что живодер, находящийся в федеральном розыске, попытался устроиться на работу в Югре.