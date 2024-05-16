Теперь онлайн: в Подмосковье упростили подачу заявки на жилье для детей-сирот

В Подмосковье дети-сироты теперь смогут подавать заявку на включение в список для получения жилья в электронном виде. Соответствующая услуга появилась на регпортале, рассказали в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга доступна в разделе «Соцподдержка». Она предоставляется бесплатно. Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить соответствующую онлайн-форму. Заявление будет рассмотрено в течение пятнадцати рабочих дней, а ответ придет в личный кабинет, уточнили в ведомстве.

По словам министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежды Куртяник, ранее, чтобы попасть в список на получение жилья, приходилось собирать пакет документов и подавать заявление в очной форме.

«Теперь этот квест проходить не требуется: достаточно авторизоваться на региональном портале, заполнить понятную интерактивную форму и приложить скан-копии документов», — указала она.

Кроме того, к данной услуге подключен сервис предпроверки ранее поданного заявления, что позволит снизить число отказов из-за дублирования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил организовать для детей участников СВО бесплатный отдых в летних лагерях.