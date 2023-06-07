Теперь посетить Южную Корею стало проще

Власти Южной Кореи сделали проще таможенные правила для зарубежных туристов, в число которых вошли и жители России. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Новые правила предполагают отмену обязательной таможенной декларации, что значительно облегчит жизнь путешественников. Если турист из другого государства не везет с собой груз, подлежащий декларированию, для него доступен зеленый коридор. Технологии не стоят на месте, поэтому с июля текущего года, при поездках в Южную Корею гости республики смогут оформить декларацию и оплатить товары, используя специальный QR-код через мобильное приложение «Таможенная декларация РК для путешественников».