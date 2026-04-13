Теперь только по спецрецепту: Минздрав неожиданно ограничил доступ к трем лекарствам

В России ужесточили правила продажи габапентина, баклофена и комбинированного обезболивающего с дицикловерином. Теперь эти препараты подлежат предметно-количественному учету, что обязывает аптеки хранить рецепты и фиксировать каждую продажу в специальных журналах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ ведомства.

В России ужесточили контроль за оборотом трех медицинских препаратов

Министерство здравоохранения РФ расширило перечень лекарств, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ). Согласно новому приказу ведомства, в список включены три востребованных позиции, свободная продажа которых теперь невозможна.

Какие препараты попали под ограничения

Под строгий контроль попали лекарственные средства разных терапевтических групп:

Габапентин — широко используемый противоэпилептический препарат.

Баклофен — миорелаксант, назначаемый для снятия мышечного тонуса при различных неврологических патологиях.

Дицикловерин в сочетании с парацетамолом — комбинированное обезболивающее средство.

Новые обязанности для аптечных сетей

Включение данных медикаментов в перечень ПКУ существенно меняет алгоритм их реализации. Теперь фармацевтические организации обязаны вести строгую отчетность, регистрируя выдачу каждой упаковки в специальных учетных журналах. Кроме того, рецепты, по которым были отпущены данные средства, должны оставаться в аптеке и храниться в течение строго определенного временного интервала.

Основная цель принятых мер заключается в усилении государственного надзора за оборотом лекарств, которые могут использоваться не по назначению или вызывать злоупотребление. Власти рассчитывают, что такие требования минимизируют риски бесконтрольного применения потенциально опасных фармацевтических продуктов.