Теперь в Подмосковье предварительную опеку можно оформить в «цифре»

Опекунам нет нужды подавать документы очно в МФЦ, теперь они могут заполнить электронное заявление на оформление предварительной опеки над ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.

Глава ведомства Людмила Болатаева рассказала, что с начала года на оформление предварительной опеки уже подали заявления более тысячи жителей региона. Чаще всего опекунами выступают близкие родственники ребенка.

Напоминаем, что предварительная опека длится полгода, иногда срок могут продлить до восьми месяцев. За это время кандидат в опекуны должен собрать документы для оформления постоянной опеки. Услуга полностью электронная и доступна на региональном портале госуслуг.

«Мы особое внимание уделяем цифровизации наших услуг — делая их удобными и проактивными», — добавила Болатаева.

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