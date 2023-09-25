Теперь в Подмосковье приемные родители и опекуны могут получить справки от опеки онлайн

Три вида цифровых справок могут получить подмосковные приемные родители и опекуны онлайн, не выходя из дома. Об этом рассказали в региональном Министерстве социального развития.

Отмечается, что для получения справок достаточно подать заявление на региональном портале госуслуг. При этом электронная справка уже на следующий день после подачи заявки находится в личном кабинете заявителя. Цифровая справка подписана электронно-цифровой подписью и юридически равна бумажной.

В «цифре» можно получить цифровые справки: в сфере опеки и попечительства; о выплатах опекуну; о лишении, ограничении родительских прав, отмене усыновления, освобождении от обязанностей опекуна.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что жители ветхих домов смогут чаще получать сертификаты на переселение в новое жилье.