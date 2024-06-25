Теперь в Подмосковье стало проще получить протезно-ортопедических изделия и слуховые аппараты

В Подмосковье упростили процесс оформления документов для получения протезно-ортопедических изделий и слуховых аппаратов для жителей региона. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.

Примечательно, что ежегодно более трех тысяч жителей региона получают необходимую протезно-ортопедическую помощь и слуховые аппараты. Первый заместитель Председателя Правительства Подмосковья Людмила Болатаева подчеркнула, что теперь при подаче заявления медицинскую справку будут запрашивать автоматически из поликлиники.

Также больше не нужно получать бумажное направление в протезную организацию, обеспечение изделиями будет осуществляться по электронным спискам. Подать заявление можно на региональном портале госуслуг по ссылке.

Напоминаем, что при подаче заявления на бесплатное обеспечение протезно-ортопедической помощью учитывается среднедушевой доход семьи, который не должен превышать трехкратной величины прожиточного минимума. А вот слухопротезирование можно получить без учета дохода.