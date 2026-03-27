Тепла не было, но деньги брали: более 800 семей ждет компенсация в Воронеже

Жители двух районов Воронежа могут рассчитывать на возврат средств за отопление. Надзорное ведомство выявило нарушения с температурой в квартирах и потребовало от ресурсников пересмотреть начисления, пишет vvoronezhe .

Прокуратура Воронежа вступилась за права более восьмисот жителей многоквартирных домов, проживающих в Левобережном и Центральном районах города.

Проверка надзорного ведомства показала, что в феврале 2025 года температура воздуха в квартирах этих граждан не соответствовала установленным нормам.

В связи с выявленными нарушениями в работе ресурсоснабжающих организаций были возбуждены административные дела. Кроме того, в адрес руководителей этих компаний внесены представления. Теперь они обязаны произвести перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги для пострадавших абонентов.