Теплая и сухая погода ожидается в Подмосковье в воскресенье

В воскресенье, 10 сентября, в столичном регионе ожидается теплая и сухая погода. Будет переменная облачность.

Температура воздуха в Подмосковье составит от семнадцати до двадцати двух градусов тепла, в Москве — от двадцати до двадцати двух градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер ожидается северного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит 753 миллиметра ртутного столба.

Ранее синоптик Роман Вильфанд рассказал, когда в Московском регионе закончится климатическое лето.