Теплая и сухая погода ожидается в Подмосковье в воскресенье
Без осадков и до плюс 22 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье
Фото: [©Владимир Федоренко/РИА Новости]
В воскресенье, 10 сентября, в столичном регионе ожидается теплая и сухая погода. Будет переменная облачность.
Температура воздуха в Подмосковье составит от семнадцати до двадцати двух градусов тепла, в Москве — от двадцати до двадцати двух градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Ветер ожидается северного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит 753 миллиметра ртутного столба.
Ранее синоптик Роман Вильфанд рассказал, когда в Московском регионе закончится климатическое лето.