Теплая зима разбудила монстров: как отсутствие морозов обернется кошмаром летом

Аномально теплая и малоснежная первая половина зимы 2025–2026 годов может привести к повышенной климатической нестабильности в предстоящий летний сезон. Согласно наблюдениям метеорологов и агрономов, в таких условиях возрастает вероятность резких перепадов температуры, чередования волн жары и периодов похолодания с осадками, пишет pg12 .

Отсутствие устойчивых морозов негативно влияет на состояние сельскохозяйственных угодий. Основные риски связаны с недостаточным естественным обеззараживанием почвы и высокой выживаемостью насекомых-вредителей, а также возбудителей грибковых заболеваний. Это может спровоцировать более ранние и интенсивные вспышки болезней растений, таких как фитофтороз и мучнистая роса.

Для минимизации ущерба садоводам и огородникам рекомендуют применять превентивные меры. К ним относятся ранневесенние обработки посадок, активное использование мульчи для сохранения влаги, а также осторожность с ранними сроками высадки теплолюбивых культур из-за риска возвратных заморозков. Особое внимание советуют уделить контролю влажности почвы и подготовке средств защиты плодовых деревьев и кустарников в период цветения.

Ранее сообщалось, что эксперты раскрыли неожиданный поворот в деле о квартире в Хамовниках, которую суд оставил за Лурье, а не Долиной.