Тепло для Героя: что готовят жители Каширы для бойцов СВО в этом году

В Кашире проходит Всероссийская благотворительная акция «Тепло для Героя» от партии «Единая Россия» — в 2026 году она проводится уже в четвертый раз. С 2 по 23 февраля активисты, молодогвардейцы, волонтеры и НКО собирают помощь для военнослужащих: тех, кто находится в зоне СВО, и тех, кто проходит лечение в госпиталях Минобороны.

Жители могут принести теплую одежду и обувь (куртки, свитера, шерстяные носки, перчатки, шапки), пледы и одеяла, нескоропортящиеся продукты (консервы, сухое молоко, хлебцы, чай), средства личной гигиены в индивидуальной упаковке, а также небольшие подарки, письма и открытки с поддержкой.

Собранные вещи и продукты сформируют в наборы и отправят с гуманитарной миссией «Единой России».

Поучаствовать в акции могут все неравнодушные жители Каширы. Помощь принимают в общественной приемной местного отделения «Единой России» по адресу: улица Ленина, 2, офис 6.