Тепло и дожди: метеоролог спрогнозировала погоду в Москве в первой декаде апреля

Март в столичном регионе провожают по-весеннему — с теплом и без резких капризов погоды, и, судя по прогнозам, апрель не станет исключением в плане температурных рекордов. Однако, как отмечает метеоролог, главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, синоптическая картина в начале второго весеннего месяца претерпит существенные изменения, и если в первые дни характер погоды будет определять область повышенного атмосферного давления, то вскоре инициатива перейдет к атлантическим циклонам. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, это значит, что солнце начнет все чаще уступать место облакам, и практически ни один день первой декады апреля не обойдется без дождя. Впрочем, паниковать из-за обильных ливней не стоит: по словам эксперта, осадки будут небольшими и очень локальными — скорее символическим приветствием настоящей весны, чем затяжной непогодой. При этом температурный фон останется комфортным и удивительно щедрым для этого времени года.

Синоптик добавила, что первая пятидневка выдастся по-настоящему теплой: ночи будут держаться в диапазоне от +2 до +7 градусов, а днем воздух стабильно прогреется до отметок +13…+18. Во второй пятидневке, когда влияние циклонов усилится, дневные показатели немного сдадут позиции, но все равно сохранятся выше климатической нормы — в пределах +10…+15 градусов. До рекордных значений, конечно, не дотянет, но для первых чисел апреля такая погода — настоящий подарок.

По ее мнению, вся первая декада апреля пройдет с устойчивой положительной аномалией температуры. А значит, у жителей столичного региона есть все шансы встретить настоящую весну не только в календаре, но и на улице — с первыми по-настоящему весенними дождями, которые так долго ждали после зимнего сезона.

Ранее синоптики пообещали москвичам в апреле аномальное тепло и продолжение мартовского рекорда.