Апрель не остудит пыл: синоптики пообещали москвичам аномальное тепло и продолжение мартовского рекорда

Март еще не успел отгреметь своими температурными рекордами, а синоптики уже выдают новый прогноз, от которого у любителей тепла замирает сердце. Ведущий специалист центра погоды Михаил Леус сообщил: апрель в Москве продолжит заданную мартом планку и будет аномально теплым. Об этом сообщает «Lenta.ru».

По словам метеоролога, средняя температура в столице ожидается на один-два градуса выше климатической нормы. Это значит, что весна, начавшаяся с плюс 17,5 в конце марта, не собирается сдавать позиции. Осадков при этом выпадет ровно столько, сколько положено по многолетним наблюдениям — 37 миллиметров. Никаких затяжных ливней или возврата зимней сырости не предвидится.

Фактически речь идет о том, что москвичей ждет апрель, который по своим температурным показателям может напоминать конец апреля — начало мая прошлых лет. Пальто, скорее всего, придется убрать в шкаф раньше обычного, а сезон шашлыков может открыться уже в первые выходные месяца.

Синоптики пока не называют конкретные даты, когда будет особенно тепло, но общая тенденция радует. Март уже поставил рекорд, став самым теплым за всю историю наблюдений. Апрель, судя по прогнозам, не хочет отставать и намерен закрепить успех. Остается надеяться, что такая погода не обернется засухой летом.

Ранее Москва побила 20-летний температурный рекорд.