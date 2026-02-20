Тепло из Ногинска: бойцы СВО нашли трогательный оберег бабушки в подаренных варежках

В зоне проведения СВО российские военнослужащие получили необычную партию гуманитарного груза, которая вызвала особый эмоциональный отклик у личного состава. Как сообщает REGIONS , боец с позывным Гром сообщил об удивительной находке: при распределении теплых вещей в одной из варежек была обнаружена миниатюрная икона Георгия Победоносца.

Как выяснилось позже, подобные духовные обереги нашли в своих комплектах и другие участники подразделения. Штурмовик отметил, что от таких подарков в прямом и переносном смысле повеяло домашним теплом, а все присутствующие были растроганы до слез. Он также выразил благодарность автору посылок за пожелания победы и поздравления с Днем защитника Отечества.

Создателем этих душевных «сюрпризов» стала 85-летняя жительница Ногинска Мария Иванова. Пенсионерка уже третий год активно помогает фронту, считая молитву и доброе слово надежной защитой для тех, кто находится на передовой. По словам Марии Васильевны, в каждую пару носков или варежек она вкладывает лик святого из местной церкви, который должен хранить бойца, а также небольшую открытку с личными пожеланиями. Для пожилой женщины эта деятельность стала продолжением семейной традиции: в годы Великой Отечественной войны ее мать, овдовев, точно так же собирала свертки для красноармейцев.

Инициатива жительницы Ногинска является частью масштабной системы поддержки, выстроенной в Богородском округе. Глава муниципалитета Игорь Сухин сообщил, что с начала СВО регион направил в зону соприкосновения более 300 тонн помощи. Помимо личных вещей и продуктов, защитникам доставляют высокотехнологичное оборудование: средства радиоэлектронной борьбы, тепловизоры, современные квадрокоптеры и автомобильную технику.

Тем временем в Подмосковье продолжает работу центр подготовки контрактников, где добровольцы могут получить необходимые навыки. Подать заявку на службу можно через портал госуслуг или обратившись в пункт отбора в Балашихе.

