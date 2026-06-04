Тепло, но с грозами: синоптик Леус рассказал, каким будет четверг в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил москвичей о ливнях и грозах в четверг, 4 июня. В своем Telegram-канале синоптик уточнил, что осадки обрушатся на столицу после полудня.

По его словам, причиной станет влияние малоактивного фронтального раздела, который сделает атмосферу неустойчивой. В результате во второй половине дня в небе сформируются кучево-дождевые облака, местами пройдут ливни и прогремят грозы. При этом день останется достаточно теплым: воздух прогреется до плюс 23–25 градусов, что на два-три градуса выше климатической нормы.