Тепло обмануло москвичей: в апреле может поджидать неприятный климатический сюрприз

Жителей столичного региона предупредили о вероятных погодных колебаниях, включая резкие похолодания и снегопады в мае. С таким прогнозом выступил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом он заявил НСН.

По его словам, несмотря на установившееся потепление и среднесуточные температуры выше +5 градусов, говорить о стабильной весне пока преждевременно. Он пояснил, что хотя текущие погодные условия формально позволяют менять зимнюю резину на летнюю, уверенности в отсутствии возвратных холодов нет.

Синоптик отметил, что апрель и май могут оказаться теплее нормы, однако риск арктических вторжений сохраняется. Кроме того, традиционные «черемуховые холода» также ожидаются, как и в предыдущие годы.

Эксперт обратил внимание, что даже в мае возможны снегопады, подобные тем, что наблюдались ранее после продолжительного периода тепла. Он добавил, что для части автовладельцев такие изменения не критичны, однако тем, кто ежедневно пользуется машиной, стоит учитывать возможные сложности.

Тишковец рекомендовал подходить к смене резины с осторожностью. По его мнению, оптимальным решением станет готовность при необходимости временно отказаться от поездок и дождаться возвращения благоприятных погодных условий.