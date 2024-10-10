Тепло планируют запустить во все жилые дома Коломны до конца недели

Жилые дома под управлением Департамента городского хозяйства по 717 адресам округа получают тепло. 65 домов пока без подачи ресурса, либо получают его частично. Над решением ситуации работают специалисты.

Округ выходит на финишную прямую по подключению отопительных систем: готовность оценивают в 90%. Оставшиеся 65 адресов пока находятся в работе специалистов. Не всегда подачу тепла могут организовать своевременно, но это не всегда вина ответственных служб. Главный инженер ООО «ДГХ» Геннадий Лаптий отметил, что сами жители нередко проводят ремонт труб и всех систем, что часто происходит с нарушениями. В некоторых случаях из-за этого страдает не одна квартира, а целый дом.

«Как правило, достучаться до собственников бывает очень тяжело. Ведь многие не проживают в квартире, где идет ремонт. Там, где позволяет нижний розлив, перекрываем стояки, а в зданиях с верхним розливом приходится перекрывать весь дом», — объяснил Геннадий Лаптий.

Слесарям-сантехникам УК приходится выполнять разные работы, в том числе и решать аварийные проблемы при их возникновении. Неприятности случаются, когда повышается давление и происходят прорывы. В таких ситуациях специалисты стараются работать оперативно, чтобы жители продолжали получать бесперебойное тепло.

В УК подчеркнули, что ежедневно на объектах запуска отопления трудятся 170 сотрудников. Они в том числе позаботятся следовать плану Департамента городского хозяйства, согласно которому тепло поступит уже во все коломенские дома.