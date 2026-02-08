Тепло сместит мороз в Подмосковье: синоптики дали прогноз на неделю

Московский регион в начале предстоящей недели ожидает ощутимое ночное похолодание. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха в ночные часы местами в Подмосковье может опуститься до минус 22 градусов.

Как уточнили ТАСС в ведомстве, погода будет формироваться «на фоне облачности с прояснениями». В самой столице столбики термометров покажут 13-15 градусов мороза, а по области — от минус 13 до минус 18 градусов, с локальным усилением холода до 22 градусов ниже нуля. Осадков ночью не ожидается.

Днем в понедельник ситуация немного смягчится. Дневная температура прогнозируется на уровне 9-11 градусов мороза в Москве и 9-14 градусов ниже нуля по области. Местами в Подмосковье возможен небольшой снег. Ветер будет северо-западный и западный, умеренный, со скоростью 5-10 метров в секунду, что создаст условия для образования гололедицы на дорогах.

При этом синоптики дают надежду на скорое потепление. Ранее они сообщали, что к концу недели в регионе не исключена оттепель. В пятницу, 13 февраля, днем в Москве воздух может прогреться до плюс 1 градуса, а в субботу, 14 февраля, — даже до плюс 2 градусов. Это потепление ожидается на фоне облачной погоды с осадками.

Таким образом, неделя начнется с классических зимних морозов, но может завершиться уже весенними температурами.

Ранее сообщалось, что россияне отметят народный праздник Златоустьев день 9 февраля.