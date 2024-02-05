«Теплое граффити» авторства каширских долголетов украсило улицы города

В поселке Большое Руново «ожили» ели, деревья, скамейки и деревянные скульптуры. Это стало возможным благодаря увлечению каширских долголетов, которые в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие» освоили ярнбомбинг.

Ярнбомбинг — это направление уличного искусства, цель которого — сделать серые городские кварталы яркими и веселыми. Каширские рукодельницы посещают занятия, где крючком или спицами вяжут различные изделия. Потом ими украшают улицы поселка. Символично, что технику также называют «теплое граффити».

Так и появились на прилегающей территории клуба «Активное долголетие» ели, на ветках которых пестрят разноцветные вязаные варежки. Деревянную скульптуру оленя «утеплили» ярко-зеленым свитером и шапкой. Стволы деревьев украсили разноцветными одежками. Занятия мастерицы посещают уже давно, поэтому их уровню мастерства может позавидовать каждый. Новичкам же рекомендовано начинать с изготовления декора для ствола дерева. Для этого достаточно обмотать дерево цветными нитями.