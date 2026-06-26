В минувшую среду Франция пережила самый жаркий день за всю историю метеонаблюдений с 1947 года. Температура в Писсосе на юго-западе страны поднялась выше 44 градусов по Цельсию, а средняя температура по стране достигла 30 градусов, сообщает The Daily Mail.

Экстремальная жара вызвана погодным явлением «блок Омега», которое поднимает температуру на 18 градусов выше нормы. Этот тепловой купол накрыл большую часть Западной Европы, затронув Германию, Нидерланды, Бельгию, Италию и Испанию.

Жертвы жары

По данным The Daily Mail, с 18 июня во Франции в водоемах утонули по меньшей мере 48 человек. Власти призывают граждан проявлять особую осторожность при купании в необорудованных местах. Французский футболист клуба «Генгам» Кензо Кис утонул в реке Рона, пытаясь охладиться в палящую жару.

В городе Транш-сюр-Мер на западном побережье пожилая британка скончалась в туристическом кемпинге после того, как упала в обморок. Трехлетний мальчик был найден мертвым в автомобиле в пригороде Парижа, где температура воздуха достигла 41 градуса. Ранее при схожих обстоятельствах погибли четверо и двое детей в городе Карпентра на юге Франции.

За последние 24 часа в Париже зафиксировали 25 смертей от сердечных приступов, связанных с жарой. Всего в Испании за три дня погибли 212 человек.

Пожары и остановка реакторов

Высокие температуры привели к лесным пожарам во Франции и Испании. Почти 200 пожарных борются с огнем в сосновом лесу Ланд-де-Гаскон на юго-западе Франции. В испанской Каталонии пожар уничтожил 16 гектаров леса.

Власти Франции остановили три ядерных реактора, так как высокие температуры ограничили доступ к воде, необходимой для охлаждения электростанций.