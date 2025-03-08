Тепловоз снес фуру Renault с яйцами под Екатеринбургом, пострадавший в реанимации

В городе Березовском, расположенном в Свердловской области, произошло столкновение тепловоза с грузовым автомобилем, перевозившим около 30 тонн яиц. Об этом инциденте сообщил Валерий Горелых, руководитель пресс-службы главного управления МВД по Свердловской области, в своих социальных сетях.

По информации, полученной из источников, событие случилось в выходной день, 8 марта, на неохраняемом железнодорожном переезде, расположенном рядом с промышленной зоной на улице Уральской.

«В результате ЧП транспортные средства получили механические повреждения, один человек с тяжелыми травмами госпитализирован… Столкнулись тепловоз под управлением машиниста, 1988 года рождения, который выезжал с территории предприятия, и грузовая автомашина с полуприцепом под управлением мужчины, 1976 года рождения», — передает пресс-служба региональной полиции.

В результате происшествия пострадал работник, ответственный за формирование состава. Его зажало между вагоном и локомотивом. Пострадавшего госпитализировали в отделение реанимации местной больницы. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Водитель грузового автомобиля сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что не заметил тепловоз из-за ограждения, расположенного рядом с железнодорожными путями. В настоящее время проводится проверка по данному инциденту.

Ранее сообщалось, что в турецком городе Шанлыурфа на юго-востоке страны грузовик вместе с несколькими автомобилями упал с моста. В результате инцидента три человека погибли, более 20 получили травмы.