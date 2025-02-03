В Турции три человека погибли в результате падения грузовика с моста

В турецком городе Шанлыурфа на юго-востоке страны грузовик вместе с несколькими автомобилями упал с моста. В результате инцидента три человека погибли, более 20 получили травмы, сообщил телеканал NTV.

Авария произошла в районе Биречик. Тормоза грузовика отказали, и он вылетел с моста, увлекая за собой движущиеся впереди машины.

По информации местных властей, все жертвы и пострадавшие в этом дорожно-транспортном происшествии являются гражданами Турции.

Ранее сообщалось, что на востоке Турции в уезде Алачакая провинции Элязыг прогремел взрыв на шахте.