В Турции три человека погибли в результате падения грузовика с моста
NTV: в турецком городе Шанлыурфа грузовик слетел с моста вместе с автомобилями
Фото: [flickr.com]
В турецком городе Шанлыурфа на юго-востоке страны грузовик вместе с несколькими автомобилями упал с моста. В результате инцидента три человека погибли, более 20 получили травмы, сообщил телеканал NTV.
Авария произошла в районе Биречик. Тормоза грузовика отказали, и он вылетел с моста, увлекая за собой движущиеся впереди машины.
По информации местных властей, все жертвы и пострадавшие в этом дорожно-транспортном происшествии являются гражданами Турции.
Ранее сообщалось, что на востоке Турции в уезде Алачакая провинции Элязыг прогремел взрыв на шахте.