Тепловые сети в Коломне и Озерах готовы к отопительному сезону

Специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы провели гидравлические испытания тепловых сетей городского округа Коломна, по итогам которых заявили об их готовности к работе в отопительный сезон.

«Сети водоснабжения и водоотведения подготовлены на 99 процентов. Все 119 котельных прошли проверку и готовы к отопительному сезону», — рассказал заместитель главы округа Дмитрий Ходасевич.

Глава округа Александр Гречищев, заместитель Дмитрий Ходасевич и руководитель предприятия «Тепло Коломны» Николай Герлинский проверили готовность объектов к отопительному сезону. В частности, в рамках проверки осмотрели котельные, расположенные на территории бывшего совхоза «Коломенский», а также в поселке Радужном и в Запрудах.

«Своевременное выполнение всех подготовительных мероприятий позволит нам многократно увеличить надежность функционирования таких объектов в период отопительного сезона, но самое главное при этом — слаженность действий управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций», — подчеркнул глава.

В Коломне и Озерах из 1842 многоквартирных домов к прохождению отопительного периода готовы 1838 объекта. Таким образом, общая готовность составляет 99%. Выданы паспорта готовности всем потребителям (139) социальной сферы. Информация актуальна по состоянию на 13 сентября.

В понедельник, 16 сентября, специалисты ЖКХ приступили к заполнению систем отопления и проведению пробных топок. В МУП «Тепло Коломны» напомнили, что система, когда в округе устанавливали единый день запуска тепла, давно потеряла актуальность.

Иногда осенью холодает слишком рано или же, напротив, тепло держится длительное время. Сигналом, что пора запускать тепло, станет снижение температуры до восьми градусов при условии, что этот показатель продержится на протяжении пяти дней. Тогда администрация муниципалитета подпишет соответствующее постановление о старте запуска тепла.